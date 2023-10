Diocesi: Perugia-Città della Pieve, domenica 15 l’Assemblea dedicata alle Unità pastorali

(Foto: diocesi di Perugia-Città della Pieve)

Il nuovo anno pastorale dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve entra nel vivo domenica 15 ottobre con l’Assemblea diocesana indetta dall’arcivescovo Ivan Maffeis e dedicata al tema: “Unità pastorali, una scelta missionaria. Un cambiamento di passo in stile sinodale”. L’Assemblea si terrà presso il complesso parrocchiale dell’Unità pastorale “San Giovanni Paolo II”, a Ponte della Pietra di Perugia, con arrivi e accoglienza alle ore 15. Le iscrizioni sono aperte online, fino a mercoledì 11 ottobre, al link: https://diocesi.perugia.it/assemblea2023up/.

Sono invitati all’Assemblea i delegati di tutte le 32 Unità pastorali dell’arcidiocesi, in rappresentanza delle parrocchie della Chiesa locale, i componenti del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio presbiterale diocesano, nonché i componenti della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e coloro che hanno preso parte all’Assemblea dello scorso maggio e tutti coloro che vogliono partecipare a questo percorso di discernimento ecclesiale con il metodo degli incontri sinodali che sono stati sperimentati in questi anni di cammino sinodale.

Strumento di comunione e servizio. “Il tema dell’Assemblea – spiega don Simone Pascarosa, vicario episcopale per la Pastorale – ci invita ad indirizzare l’attenzione sulla missionarietà delle nostre comunità attraverso la realtà delle Unità pastorali che sono uno strumento di comunione e servizio alle quali dobbiamo ridare vita”.

Tre aree di discernimento. “Si sono già iscritte più di 200 persone – prosegue il vicario per la Pastorale – che lavoreranno in assemblea per gruppi in tre aree di discernimento: sui percorsi di evangelizzazione e catechesi, sulla corresponsabilità e formazione ad uno stile ecclesiale sinodale e sugli organismi di partecipazione e i ministeri laicali. Per questo invitiamo a prendere visione delle tre aree, con le relative domande, e a scegliere l’area nella quale iscriversi”.

Mandato chiaro di rinnovamento. “L’Assemblea ecclesiale dello scorso maggio – precisa don Pascarosa – ha consegnato alla nostra comunità diocesana un mandato chiaro di rinnovamento nello stile della sinodalità. Questo percorso, che si inserisce all’interno del Cammino sinodale delle Chiese in Italia, ha portato il nostro arcivescovo Ivan a donarci la sua prima lettera pastorale dal titolo ‘Il coraggio dei passi’”.

Occasione per raccogliere i frutti. “L’Assemblea di domenica 15 ottobre – evidenzia sempre il sacerdote – sarà un’occasione per raccogliere i frutti delle consegne di questa lettera pastorale, per portare proposte concrete a tutta la comunità diocesana e per avviare quel cambiamento di passo che lo Spirito Santo sta suscitando”.