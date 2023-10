Africa: diocesi Lucca, il 14 ottobre una conferenza sulla situazione geopolitica

“Africa contesa: questione aperta per l’Europa” è questo il titolo dell’iniziativa che si terrà sabato 14 ottobre, alle 11, presso la Sala del Palazzo arcivescovile di Lucca in Piazzale Arrigoni 2.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Amani Nyayo e Lucca Tuareg, grazie al sostegno del Cesvot Toscana e con l’intervento del “Forum per la Pace – Ripudiamo la guerra”. Parlerà Luca Raineri, ricercatore del Sant’Anna di Pisa esperto in studi critici di sicurezza e conflitto, studioso dei fenomeni transnazionali rilevanti (traffici, criminalità, terrorismo) in riferimento all’Africa, ai confini europei, e all’azione esterna dell’Unione europea. La conferenza si colloca all’interno dell’Ottobre missionario della diocesi di Lucca ed è parte integrante del programma promosso dal Centro missionario diocesano. L’attualità di questi temi è sottolineata dal presidente di Amani Nyayo, Luca Angeli: “C’è una connessione tra l’attuale instabilità del Sahel con i recenti colpi di Stato e anche le più recenti tensioni internazionali. Tutto questo poi ha inevitabili ricadute di tipo economico e sociale su scala globale che si riflettono sui flussi di risorse e sui movimenti migratori che puntano all’Europa. Il dottor Raineri è un esperto che può aiutarci tutti a interpretare al meglio la complessità attuale, nella ricerca di percorsi che contemplino pace, accoglienza e riconciliazione”.