Diocesi: Loreto, al via domenica il percorso “Costruiamo la nostra casa con Maria”. Nel fine settimana anche incontro speciale per i vedovi

Continua l’impegno del santuario pontificio della Santa Casa di Loreto, nell’ascolto delle linee pastorali indicate da Papa Francesco nella sua visita a Loreto: famiglia, giovani e ammalati. In questo mese di ottobre a prendere avvio saranno gli incontri di pastorale familiare aperti alle coppie di sposi e alle famiglie che desiderano riscoprire la bellezza del sacramento del matrimonio.

Le proposte di pastorale familiare sono articolate con il percorso di una domenica al mese dal titolo “Costruiamo la nostra casa con Maria” e tre ritiri spirituali nei tempi forti della liturgia.

Il primo incontro mensile sarà guidato da don Bernardino Giordano, responsabile della pastorale del santuario, il 15 ottobre e avrà come tema “Con Maria a Betlemme e a Nazareth “. L’incontro si concluderà con l’Adorazione eucaristica e la celebrazione della Santa Messa.

Lo stesso fine settimana, il 14 e il 15 ottobre, vi sarà un incontro speciale per tutti coloro che vivono, nella loro famiglia, lo stato di vedovanza.

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti. Per iscriversi anche usufruendo del vitto a conclusione dell’incontro inviare una mail a info@loretofamily.it o compilare il form apposito sul sito www.loretofamily.it.

Per tutti le famiglie con bambini è previsto un servizio di assistenza e gioco per permettere ai genitori di seguire gli incontri.