Diocesi: Milano, domenica 15 ottobre mons. Delpini presiede il pontificale per la festa della dedicazione della cattedrale

Domenica 15 ottobre, alle ore 11, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in duomo il pontificale per la festa della dedicazione della chiesa cattedrale. Lacelebrazione eucaristica sarà preceduta dal rito della Trasmigratio, una tradizione con radici antiche che si è mantenuta fino all’inizio dei restauri strutturali del duomo degli anni ’70. In origine si celebrava il passaggio da una basilica all’altra dell’antico complesso episcopale composto da Santa Maria Maggiore, che sorgeva al posto dell’odierna cattedrale, e Santa Tecla, che occupava l’area dell’attuale piazza Duomo. Ora, nella domenica della dedicazione, il rito viene riproposto come passaggio simbolico dall’esterno all’interno, un invito rivolto a tutti i fedeli ambrosiani a varcare la soglia della chiesa madre.

Per essere presente in questa occasione, l’arcivescovo tornerà da Roma, dove è impegnato per la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, e con il Capitolo dei canonici e una rappresentanza dei fedeli sosterà in preghiera sul sagrato del duomo. Una volta aperto il portale, farà ingresso in cattedrale accompagnato dal canto dell’assemblea. Sarà significativa anche la presenza di varie realtà diocesane: le Confraternite, gli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro, i referenti diocesani del Cammino sinodale e i lavoratori della Veneranda Fabbrica del Duomo.

La scelta della terza domenica di ottobre per la festa della dedicazione della cattedrale è legata a una tradizione che risale a oltre millecinquecento anni fa quando, nella terza domenica di ottobre del 453, il vescovo Eusebio consacrò Santa Tecla. Nel 1418, sempre nella terza domenica del mese, Papa Martino V, di ritorno dal Concilio di Costanza, fu invitato a consacrare l’altare maggiore del nuovo duomo, edificato sull’area dove prima sorgeva Santa Maria Maggiore. Nel 1577 fu San Carlo Borromeo, mantenendo la stessa data del calendario, a consacrare l’attuale duomo. Infine, anche il nuovo altare maggiore del duomo venne consacrato dal card. Carlo Maria Martini il 19 ottobre 1986, terza domenica del mese.

Un altro evento renderà particolare la celebrazione di domenica: ad animare la messa saranno presenti alcune corali della diocesi su invito della Cappella musicale del duomo e del Servizio diocesano di Pastorale liturgica. Circa 200 coristi, accompagnati da un sestetto di ottoni, intoneranno i canti della liturgia alternandosi con la Cappella musicale stessa, diretta da mons. Massimo Palombella.

Prima del pontificale in duomo il vicario generale, mons. Franco Agnesi, e l’Equipe dei responsabili diocesani per il Sinodo incontreranno al Centro pastorale ambrosiano i referenti delle assemblee sinodali insieme ai gruppi e alle realtà ecclesiali che hanno partecipato al cammino sinodale: un momento di restituzione della fase di ascolto vissuta lo scorso anno attraverso i Cantieri di Betania.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale diocesano e sul canale YouTube ChiesadiMilano.