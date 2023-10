Diocesi: Terni, nella parrocchia di San Francesco Scuola della Parola per giovani e adulti

Nella diocesi di Terni-Narni-Amelia, la parrocchia di San Francesco di Terni, i Cooperatori salesiani e l’Azione cattolica italiana-associazione parrocchiale San Francesco organizzano una serie di incontri mensili di Scuola della Parola, esperienza di preghiera cristiana, a cominciare da domenica 15 ottobre, per pregare e meditare sul Vangelo e sul Libro di Osea, profeta dell’amore.

Tema dell’incontro sarà: “Il funzionario regio, quell’uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino” introdotto e guidato da Luca Diotallevi, presidente diocesano di Azione cattolica.

Gli incontri si terranno nei locali della parrocchia di San Francesco e avranno inizio alle ore 18 per concludersi alle 20, con un momento di fraternità conviviale.

“Si tratta di rispondere alla necessità di accogliere adulti e giovani – sottolineano il parroco don Carlo Zucchetti ed i membri della commissione parrocchiale evangelizzazione e catechesi degli adulti e famiglia – perché possano continuare, nell’ascolto della Parola, nella meditazione e nella preghiera, il loro itinerario di fede nella comunità cristiana. Vogliamo impegnarci, come comunità, con una maggiore sensibilità e disponibilità ed uno stile di cordialità e dialogo, nella vita spirituale di adulti e giovani, verso i loro problemi quotidiani e del loro desiderio di seguire un percorso di catechesi e formazione cristiana”.