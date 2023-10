Diocesi: Trani, la squadra di calcio dei sacerdoti in campo per il primo match

La partita di calcio tra la formazione del clero dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e quella di Universo Salute-Opera Don Uva si terrà lunedì 16 ottobre 2022, a Bisceglie, nello stadio Di Liddo, con inizio alle 10. La competizione si svolgerà nell’ambito del trofeo “I Beniamini di Don Uva”. L’intenzione di costituire una squadra di calcio era stata manifestata dall’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo più volte, ribadita con la nomina di due responsabili, don Francesco Doronzo e don Pasquale Quercia, consapevole della funzione formativa dello sport in generale ed in particolare nel calcio (vivere la fraternite, allenarsi all’osservanza delle regole, sano divertimento, distensione, con gli annessi benefici per la salute). Per la squadra dei preti il primo test di prova è stato effettuato il 2 ottobre presso il campetto della parrocchia Madonna di Fatima, alla presenza dello stesso arcivescovo. Lunedì la partita tra le squadre del clero diocesano, costituita per lo più da preti e diaconi transeunti, e di Universo Salute, formata per lo più dai dipendenti della struttura sanitaria. Il calcio di inizio sarà dato dall’arcivescovo, il quale provvederà anche, al termine della partita, alla consegna della coppa alla squadra vincitrice e della targa ricordo all’altra squadra, insieme alle medaglie per tutti i calciatori di entrambe le squadre.