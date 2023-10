Infortuni sul lavoro: Calderone (min. Lavoro), “chi vive momenti di stress è certamente maggiormente esposto al rischio”

“Un lavoratore che vive momenti di stress è certamente maggiormente esposto al rischio infortunistico, condizioni di alert su cui dobbiamo muovere la macchina non solo dei controlli ma anche tutta l’attività di sensibilizzazione su una tematica importante come la cultura della salute e della sicurezza del lavoro. In un contesto aziendale profondamente modificato anche per effetto delle nuove modalità con cui gestiamo le prestazioni lavorative” mettendo a frutto “il patrimonio di conoscenze ed esperienze che ci ha lasciato la pandemia”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in occasione della Giornata nazionale della psicologia.