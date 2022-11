Ue: media indipendenti, a Bruxelles appuntamento per gli operatori di stampa, tv, radio, riviste e online

Al via a Bruxelles la terza edizione dell’European News Media Forum organizzato dalla Commissione europea. Il 10 novembre si riuniranno relatori e partecipanti della stampa, tv, radio, riviste e media online che discuteranno delle innovazioni nel settore dei media e dell’European Media Freedom Act. “La guerra della Russia contro l’Ucraina ci ricorda ancora una volta il ruolo cruciale dei media indipendenti nell’informarci. Per questo motivo li dobbiamo sostenere. È necessario adottare rapidamente la legge sulla libertà dei media per proteggere l’indipendenza editoriale. Inoltre, è necessario trovare soluzioni per migliorare la situazione economica dei media. Il Forum aiuterà a compiere progressi su questioni fondamentali”, ha dichiarato la vicepresidente per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, che aprirà l’evento. Questa edizione dell’European News Media Forum affronterà le collaborazioni tra i media, i modelli di business di successo, gli standard giornalistici, lo spazio dedicato ai dati o il consumo futuro delle notizie.