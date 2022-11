Diocesi: Ragusa, a Vittoria comunità parrocchiale rinuncia a fuochi d’artificio per destinare somma a chi è in difficoltà

La comunità parrocchiale della basilica San Giovanni Battista di Vittoria (Ragusa) ha deciso quest’anno di rinunciare all’intrattenimento pirotecnico per destinare la rispettiva somma alle persone in difficoltà. Il vescovo Giuseppe La Placa ha rivolto un sentito ringraziamento alla comunità guidata dal parroco don Salvatore Converso. La decisione della comunità della basilica di San Giovanni Battista va, tra l’altro, nella direzione più volte indicata dai vescovi siciliani che nel marzo scorso avevano auspicato come “gesto concreto di compassione col popolo ucraino”, di evitare i fuochi o le cosiddette “bombe pirotecniche” in occasione delle festività pasquali. “Abbiamo consegnato al vescovo la somma accantonata sabato sera, durante la celebrazione delle Cresime, davanti a tutta la comunità. Per noi cristiani la solidarietà non può essere mai un optional e abbiamo voluto dimostrarlo con un gesto concreto”, ha spiegato l’arciprete don Salvatore Converso.