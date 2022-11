Diocesi: Sassari, da domani una tre giorni dedicata agli “Esercizi di sinodalità”

“Esercizi di sinodalità”. Questo il tema al centro di tre giorni di appuntamenti tra Stintino e Sassari che prenderanno il via domani, giovedì 10 novembre. Si tratta di un “percorso – si legge in una nota – pensato per favorire la crescita tra le diverse persone coinvolte nel Cammino sinodale e nella visita pastorale dell’arcivescovo Gian Franco”. L’iniziativa – rivolta in particolare a presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, responsabili diocesani, facilitatori e artigiani di comunità – si articolerà in sessioni mattutine e pomeridiane su “Evangelizzatori con Spirito”, “Avvio dei Cantieri sinodali con le religiose” ed “Esperienza dei Cantieri sinodali”. Ad accompagnare i lavori saranno don Carlo Pagliari, biblista e docente di Sacra Scrittura della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, e Stefano Bucci e Fabrizio Carletti del Centro studi Missione Emmaus. Durante ogni giornata non mancherà di far sentire la propria parola l’arcivescovo Saba.