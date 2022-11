‘Ndrangheta: Piantedosi (min. Interno), “fondamentale agire con determinazione contro le aggressioni al tessuto economico e sociale”

“Complimenti alla Direzione investigativa antimafia per l’operazione di questa mattina, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, nei riguardi di un sodalizio criminale ‘ndranghetista radicato sul territorio romano e dedito alla gestione e al controllo di attività economiche”. Li ha espressi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una nota nella quale sottolinea che “agire con determinazione contro le aggressioni al tessuto economico e sociale è fondamentale per dare una risposta concreta alle comunità locali. Ringrazio ancora una volta magistratura e le Forze di polizia per l’impegno straordinario che stanno profondendo per prevenire e contrastare le organizzazioni criminali che tentano di occupare zone cittadine e settori imprenditoriali”.