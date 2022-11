Diocesi: Teramo, mons. Leuzzi in visita alla questura

(foto Questura di Teramo)

Questa mattina, alle 11, mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, ha visitato la questura di Teramo, dove lo hanno accolto il questore Lucio Pennella ed il vicario Raffaele Attanasi. Il vescovo ha rinnovato la stima per lo sforzo quotidiano da tutti profuso nell’attività di servizio, in particolare per i servizi istituzionali svolti in genere dalla Polizia di stato a supporto della collettività, infondendo nella stessa un senso di sicurezza e di protezione. Questo il resoconto dell’incontro con i dirigenti degli uffici, anche dell’amministrazione civile, presentato nel comunicato della questura di Teramo, dove si specifica anche che Pennella, a nome di tutti i presenti, ha ringraziato mons. Leuzzi per la vicinanza da subito dimostrata alla Polizia di stato e per la sua preziosa testimonianza morale e spirituale.