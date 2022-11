Papa Francesco: udienza, due bambini salgono sul palco, “sono coraggiosi!”

“Prima di parlare di quello che ho preparato, vorrei attirare l’attenzione su questi due bambini, ragazzi, che sono venuti qui. Loro non hanno chiesto permesso, non hanno avuto paura: sono venuti qui. Sono coraggiosi. E questo ci fa capire come dobbiamo comportarci con il Signore: avvicinarci con libertà. Ci hanno dato un esempio di come ci si comporta con Dio: è stato un esempio per tutti”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, prima di cominciare la catechesi dell’udienza di oggi, dedicata alle tappe del suo viaggio apostolico in Bahrein. “Un pò freddino, no? Ma è bello”, il saluto alle migliaia di fedeli presenti in piazza San Pietro. I due bambini, un ragazzo e una ragazza, si sono seduti ai piedi della postazione di Papa Francesco, al centro del sagrato, e hanno seguito da lì parte della catechesi.