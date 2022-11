Giornata mondiale dei poveri: Caritas Umbria, venerdì si presenta il Rapporto “Un Padre alla ricerca dei figli”

“Un Padre alla ricerca dei figli” è il titolo del “Rapporto Povertà in Umbria” a cura della Delegazione regionale Caritas che sarà presentato in conferenza stampa a Perugia, venerdì 11 novembre, alle ore 11, presso il “Villaggio della Carità”(via Montemalbe 1–zona via Cortonese), in occasione dell’imminente VI Giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco domenica 13 novembre dedicata al tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”(cfr 2 Cor 8,9).

Interverranno mons. Francesco Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, delegato Ceu per il servizio alla carità, Marcello Rinaldi, responsabile della Delegazione Caritas Umbria, e Pierluigi Grasselli, economista, coordinatore dell’Osservatorio diocesano delle povertà ed inclusione sociale di Perugia.

Parteciperanno i direttori delle Caritas diocesane umbre e i rappresentanti delle Istituzioni civili preposte alle politiche sociali. Il rapporto prende in esame l’anno 2021, con prospettive sullo scenario dell’anno in corso, e ogni dato analizzato ha dietro di se il volto e la storia di una persona, di una famiglia che cerca nuova dignità. Si vuole costruire una rete sempre più virtuosa che porti le persone in gravi difficoltà a liberarsi dalle catene della povertà.