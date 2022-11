Germania: Caritas chiede maggiori interventi per i percettori di sussidi. “Combinare aiuti finanziari ed equità sociale”

Oggi il Bundestag tedesco sta discutendo tre leggi – la legge sull’indennità di cittadinanza, la legge sui benefici per l’alloggio e la legge sulla pianificazione economica dell’Erp – che creano i prerequisiti decisivi per sapere se e come sarà superato in Germania questo e il prossimo inverno. L’Associazione Caritas tedesca chiede miglioramenti significativi con l’aumento degli interventi per i percettori di sussidi. La legge sulla pianificazione economica Erp è la prima legge con cui il governo federale attua le raccomandazioni della Commissione per il gas e il riscaldamento. “In seno alla commissione, ho compiuto uno sforzo decisivo per progettare un freno al prezzo del gas che entrerà in vigore rapidamente”, ha scritto in un comunicato la presidente della Caritas tedesca, Eva Welskop-Deffaa. Per la Caritas, per combinare aiuti finanziari, equità sociale e protezione del clima nella crisi energetica, potrebbe essere urgente il gettito fiscale a cui il governo federale vuole rinunciare, ad esempio per promuovere investimenti per il risparmio di Co2. La Caritas vede anche un urgente bisogno di migliorare il sussidio abitativo. Ma il governo federale si attiene ai suoi piani originali: la commissione aveva raccomandato di aggiungere circa 500mila persone in più al gruppo dei beneficiari. L’aumento dei prezzi dell’energia e la svalutazione generale della valuta pesano sulle fasce di popolazione più esposta e con redditi inferiori.