Politica: mons. Baturi (Cei), “non possiamo ricostruire il Paese sulla paura”

“Non possiamo ricostruire il Paese sulla paura, dobbiamo ricostruirlo sulla speranza”. Ne è convinto mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, intervenuto questo pomeriggio alla Lumsa per la presentazione degli Atti della 49ª Settimana sociale, svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021. “Non possiamo pensare di ricostruire il Paese in termini nuovi senza speranza”, ha proseguito Baturi: “Come dice Papa Francesco, occorre cambiare i nostri stili di vita per poter cambiare il mondo, tramite un approccio costruttivo, di cambiamento improntato al realismo: lo sviluppo lo fanno i soggetti reali della società, non i documenti. Questo significa confidare nella capacità creativa delle parrocchie, delle diocesi, delle imprese, dei luoghi di aggregazione”.