Cinema: Gff e ministeri Cultura e Istruzione, al via la prima tappa di “School Experience 3”

Oltre mille produzioni in preselezione per “School Experience 3”, l’evento dedicato ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia, inserito nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, promosso da Ministero della Cultura-Direzione generale per il cinema e l’audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del merito. Sono 13 gli enti ammessi a finanziamento per il bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale” e Giffoni ha ricevuto il massimo del punteggio.

In meno di venti giorni sono state numerose le adesioni inviate da registi, associazioni e istituti scolastici. Le iscrizioni termineranno domani, giovedì 10 novembre. Al concorso possono partecipare film prodotti dopo il 1° gennaio 2020. È ancora possibile candidarsi collegandosi al sito: https://bit.ly/3frn0Jb.

Nella sua prima edizione – da ottobre a dicembre 2019 – “School Experience” ha coinvolto oltre 20mila studenti e 2mila docenti di quattro regioni di Italia (Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia). Non si è fermato nemmeno durante la pandemia, con una versione digital che ha collegato 32 hub italiani con particolare attenzione a Campania, Basilicata e Sicilia.

Il nuovo evento raggiungerà 43 comuni in 5 regioni (Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna), impiegando 2.780 docenti (di cui 509 in scuole dell’infanzia, 1.000 nelle scuole primarie, 572 nelle secondarie di I grado, 699 nelle secondarie di II grado) e 27.423 studenti (di cui di cui 5.090 nelle scuole dell’infanzia, 9.762 in scuole primarie, 5.679 nelle secondarie di I grado, 6.892 nelle secondarie di II grado), per un totale di 241 plessi e 274 scuole beneficiarie.

La prima tappa di School Experience 3 è prevista a Cittanova (Reggio Calabria) dal 28 novembre al 2 dicembre. Seguiranno dal 5 all’11 febbraio Ceccano (Frosinone), dal 26 febbraio al 4 marzo Terranova di Pollino (Potenza) e Montescaglioso (Matera), dal 19 al 25 marzo Nuoro e Tonara e dal 17 al 21 marzo Giffoni Valle Piana (Salerno), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley.

Per tutte le tappe, il programma prevede un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione riservata alle opere prodotte da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età: Your Experience +3, Your Experience +11 e Your Experience +14.

E ancora due “lab” daranno la possibilità a ragazzi e docenti di entrare nel mondo del cinema. Il primo, “Digital prof”, è per la formazione del corpo docente e il secondo, “Movie lab”, è una lezione di cinema interattiva per guidare gli studenti alla comprensione del linguaggio audiovisivo.