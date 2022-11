Diocesi: Caritas Messina, venerdì si presenta il Report Povertà 2021/2022. In aumento problematiche abitative e familiari

Si terrà venerdì 11 novembre, alle ore 10, presso la sede della Caritas diocesana di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela (via Emilia 19, Provinciale Messina) la conferenza stampa di presentazione del Report Povertà 2021/2022 “Comunità educanti. Le relazioni educative per uscire dalla crisi”.

Il Report, giunto alla sua XI edizione, raccoglie ed analizza dati, statistiche e testimonianze relative al contesto diocesano, nella sua dimensione economica e sociale mettendo in luce i principali fenomeni relativi a povertà ed esclusione sociale.

La Caritas diocesana, si legge in una nota, “offre uno spaccato della realtà messinese, a partire dai dati dei Centri di ascolto e dai principali dati economici relativi al territorio, anche grazie alla preziosa collaborazione con il Dipartimento Scipog dell’Università di Messina, l’Azione Cattolica diocesana e la Comunità di Sant’Egidio”.

In particolare l’edizione 2021/2022 è costituita da una prima parte relativa a occupazione e pandemia a Messina, crisi economica, precarizzazione, povertà e cattivi lavori a cura di Domenica Farinella, associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina, e da una seconda parte relativa a povertà educativa, scuola, terzo settore, progetti 8xmille della Caritas e possibili risposte alla crisi in corso.

Durante la presentazione saranno illustrati nel dettaglio i principali dati osservati attraverso la rete dei Centri di ascolto: in particolare, si legge in un’anticipazione, si segnala un aumento delle “problematiche abitative” 7,3% nel 2020, 8,1% nel 2021 e 10,5% nel primo semestre 2022; dei “problemi familiari” 9,6% nel 2020, 8,7% nel 2021 e 12,3% nel primo semestre 2022; e dei “problemi di salute” 10,2% nel 2020, 10,9% nel 2021, 13,3% nel primo semestre 2022.

Stabili le problematiche relative a “immigrazione” 3,4% nel 2020, 3,4% nel 2021, 3,5% nel primo semestre 2022 e ai “problemi di occupazione/lavoro” 23,9% nel 2020, 21,0% nel 2021 e 23,4% nel primo semestre 2022.

Nelle prossime settimane saranno organizzati ulteriori seminari di presentazione ed approfondimento dei contenuti del Report su tutto il territorio diocesano, presso parrocchie, enti e istituzioni locali.