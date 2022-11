Terremoto Marche: mons. Rocconi (Jesi), “la diocesi consiglia ‘in via precauzionale’ la chiusura dei locali pastorali per 48 ore”

“In seguito alla scossa di questa mattina, la diocesi di Jesi, in via precauzionale, consiglia la chiusura dei locali pastorali, dedicati all’accoglienza dei gruppi, per 48 ore al fine di consentire le ispezioni necessarie. Esortiamo i sacerdoti a prendere contatto con i preposti uffici di Curia prima di interpellare altre amministrazioni locali”. Lo comunica il vescovo di Jesi, mons. Gerardo Rocconi, a seguito del sisma che stamattina ha interessato la costa marchigiana. “Restano invariate le riunioni proprie, disposte dalla diocesi di Jesi, programmate nel fabbricato del Seminario vescovile in via Lorenzo Lotto n. 14”, conclude il vescovo.