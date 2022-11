Diritto alla casa: Festival dell’abitare a Ragusa, un “patto di comunità” per il fabbisogno abitativo

(foto Festival dell'Abitare)

Siglare un “patto di comunità” che preveda interventi integrati legati al fabbisogno abitativo e che sappia coinvolgere tutti gli attori protagonisti: Terzo settore, istituzioni, rappresentanti di categorie. Questo l’obiettivo già raggiunto durante il “Festival dell’abitare” promosso il 7 novembre a Ragusa dall’associazione “I tetti colorati” e realizzato dalla Fondazione San Giovanni Battista in collaborazione con Open Jobs. La fase finale del progetto “Inside Aut- Reti e Sentieri Verso l’integrazione” finanziato dal Fondo e Asilo Migrazione e integrazione (Fami) ha visto riuniti in una tavola rotonda il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì e rappresentanti istituzionali dell’Istituto autonomo case popolari, del Sunia, il sindacato degli inquilini e della Federazione italiana agenti immobiliari di Concommercio. “Tante, come detto, le difficoltà del presente – ha detto Renato Meli, presidente della Fondazione -. Un fabbisogno abitativo privato che supera ampiamente le necessità del territorio e che svaluta il patrimonio immobiliare. Di contro, una scarsa disponibilità dei proprietari a rendere in affitto le abitazioni, ancor più se a persone in stato di difficoltà sociale o economica”.