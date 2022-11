Italiani nel mondo: De Palo (Forum famiglie), “troppi giovani all’estero per realizzare i propri sogni. Il Governo investa per far ripartire la natalità”

“È fondamentale che il nuovo Governo investa per far ripartire la natalità, con più fondi sull’assegno unico e politiche fiscali a favore della famiglia, come ad esempio il quoziente familiare”. Lo dichiara Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e del Forum nazionale delle associazioni familiari.

“Negli ultimi 16 anni sono aumentati del 167% i figli di italiani nati oltre frontiera e il 42% degli espatriati nell’ultimo anno sono giovani tra i 18 e i 34 anni: un conto è andare all’estero per crescere, un altro perché il tuo Paese non ti mette nelle condizioni di realizzare i tuoi sogni lavorativi e familiari”, prosegue De Palo, commentando il rapporto “Italiani nel mondo 2022” della Fondazione Migrantes.

“Ad una famiglia un figlio costa tra gli 0 e i 18 anni di media 172mila euro. Se ci aggiungiamo i circa 160mila euro che ci mette lo Stato per portarlo fino alla laurea, arriviamo ad oltre 300mila euro di investimento sui nostri giovani che, sempre più spesso, emigrano per necessità, per trovare un lavoro dignitoso e formare una famiglia all’estero. Così stiamo perdendo il nostro vero ‘Next generation’, cioè il capitale umano”, conclude De Palo.