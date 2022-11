Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, domani a Bassagrande l’assemblea del clero

“Una giornata di incontro e di scambio, dove parlare della vita delle comunità e del nostro essere a servizio delle persone che incontriamo, del nostro futuro e delle scadenze per l’anno pastorale in corso”. Così il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, ha presentato l’assemblea del clero diocesano che ha convocato per la giornata di domani, giovedì 10 novembre. L’assemblea inizierà alle 9.30 presso i locali della parrocchia della SS.ma Annunziata a Bassagrande e, dopo la preghiera iniziale, interverrà Pierpaolo Triani, docente all’Università Cattolica e membro del Gruppo di coordinamento nazionale del Cammino sinodale, in merito al 2° anno del Cammino sinodale. Nel pomeriggio, alle 14.30 ci sarà l’incontro col vescovo Vaccari.

Nel corso dell’assemblea, informa la diocesi, verrà anche proposto il percorso formativo per il clero, mentre alcune date sono già state fissate: il 30 novembre è previsto un incontro di spiritualità in occasione dell’Avvento, mentre dal 9 al 13 gennaio il vescovo predicherà un corso di Esercizi spirituali presso la Casa “Madonnina del Grappa” a Sestri Levante (Ge).