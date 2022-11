Scozia: morto l’arcivescovo emerito di Glasgow, mons. Mario Conti. Il cordoglio dei vescovi e del primo ministro

Si è spento la scorsa notte, dopo una breve malattia, l’arcivescovo emerito di Glasgow Mario Conti. Aveva 88 anni. È stata l’arcidiocesi a darne la notizia. Questa morte è motivo di “grande tristezza” per mons. Hugh Gilbert, presidente dei vescovi scozzesi. “La sua presenza come vescovo è stata una costante per così tanto tempo, che è difficile ricordare un momento in cui non fosse un membro attivo o emerito della Conferenza episcopale di Scozia”, ha commentato. Mons. Conti è stato vescovo di Aberdeen per 25 anni, dal 1977 al 2002, per poi diventare arcivescovo di Glasgow, ma aveva mantenuto “legami forti con il Nord-Est della Scozia”, ricorda mons. Hugh, che è succeduto a mons. Conti ad Aberdeen. Era un grande conoscitore della storia cattolica della Scozia, ricorda mons. Hugh, “e il suo impegno nel preservare il patrimonio culturale della Chiesa era incrollabile”. Anche dopo aver lasciato Glasgow, nel 2012, “è stato una fonte di grande saggezza e di sostegno pastorale per i suoi successori sia a Glasgow che ad Aberdeen”. I tratti distintivi del suo lavoro pastorale sono stati l’impegno nell’ecumenismo e nelle questioni interreligiose, “così come il suo affetto per la comunità italiana in Scozia”, scrive ancora il presidente dei vescovi. “La sua vita di servizio come sacerdote, vescovo della Chiesa cattolica di Scozia e arcivescovo di Glasgow sarà ricordata a lungo e con affetto”, ha scritto in un tweet la primo ministro scozzese Nicola Sturgeon.