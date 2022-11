Diocesi: Fossano, morto padre Luigi Bruno, per oltre mezzo secolo missionario in Brasile. Venerdì i funerali a Centallo

Verranno celebrati venerdì 11 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Centallo (Cn), i funerali di padre Luigi Bruno, per oltre mezzo secolo missionario “fidei donum” in Brasile. Il sacerdote è deceduto nella serata di ieri all’ospedale di Cuneo, dove era ricoverato in seguito a una caduta occorsagli sabato scorso che gli ha provocato la rottura del femore e il conseguente aggravamento dello stato di salute.

Nato a Mellea di Fossano il 3 aprile 1942, venne consacrato sacerdote il 25 giugno 1967. A fine dell’ottobre 1969 il trasferimento in Brasile. “Dal 1983 – si legge sul sito web del settimanale diocesano ‘La Fedeltà’ – il cuore della sua missione pastorale è stata la parrocchia di San Simão (San Simone), comunità di circa 80mila persone della diocesi di Nova Iguacù, nella immensa periferia di Rio de Janeiro”.

Tra i tanti progetti avviati – la cui realizzazione è stata possibile grazie anche alla generosità dei fossanesi attraverso adozioni a distanza e le Quaresime di fraternità promosse da Caritas diocesana e Centro missionario – ci sono il centro “Paulo Freire”, laboratorio di educazione e istruzione per preparare i giovani ad accedere all’università, il centro di educazione popolare “Dom Hélder Câmara”, che lavora con ragazzi e giovani, e il progetto “Bambini felici”.

Domani sera, alle 20 nella parrocchia di Mellea, verrà recitato il rosario.