Gmg Lisbona 2023: un coro di 200 giovani animerà gli eventi della Giornata

Gmg Lisbona 2023: prove del coro (Foto Wyd Lisbon)

Proseguono le prove del coro della Gmg che si terrà a Lisbona dal 1° al 6 agosto 2023. I 200 coristi provengono da 18 diocesi portoghesi e sono, spiegano dal Comitato organizzatore locale (Col), “persone di origini diverse, con approcci diversi alla musica. Una diversità dalla quale possiamo tutti imparare”. Parole ribadite anche dalla direttrice Maria de Fátima Nunes che evidenzia “il desiderio dei giovani di voler entrare a far parte di qualcosa di molto più grande di tutti noi che è la Giornata mondiale della gioventù”. A causa del Covid le prove in presenza sono iniziate solo a luglio di quest’anno. Il coro è stato istituito nel 2019. Le prossime prove sono previste per i mesi di gennaio, marzo, aprile, giugno e luglio 2023 e saranno condotte insieme all’Orchestra della Gmg Lisbona 2023.