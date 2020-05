Laudato Si’: dal 16 al 24 maggio la “Settimana” per i 5 anni dell’enciclica sulla cura della casa comune

Dal 16 al 24 maggio si svolgerà la Settimana Laudato Si’, parte di una campagna globale in occasione del 5° anniversario dell’enciclica sulla cura della casa comune. Il tema è “Tutto è connesso”. I cattolici sono invitati a prendere parte a seminari formativi online, interattivi e collaborativi. Domenica 24 maggio a mezzogiorno, ora locale, ci sarà una Giornata mondiale di preghiera. In un videomessaggio Papa Francesco incoraggia i fedeli a partecipare e a pensare al futuro della nostra casa comune. “Che tipo di mondo vogliamo lasciare a quelli che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?”. A partire da questa domanda il Papa rinnova il suo “appello urgente a rispondere alla crisi ecologica, il grido della terra e il grido dei poveri non possono più aspettare. Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore. Celebriamo insieme la Settimana Laudato Si’. Che Dio vi benedica e non vi dimenticate di pregare per me”.

“La pandemia – sottolinea don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana – ha colpito dovunque e ci insegna come soltanto con l’impegno di tutti possiamo rialzarci e sconfiggere anche il virus dell’egoismo sociale con gli anticorpi di giustizia, carità e solidarietà. Per essere costruttori di un mondo più giusto e sostenibile, di uno sviluppo umano integrale che non lasci indietro nessuno. In particolare, questa pandemia può essere una opportunità di radicare nel nostro futuro il valore della fraternità”.

Domani 14 maggio Caritas italiana si unirà spiritualmente con il Papa e i credenti di tutte le religioni per pregare, digiunare e fare opere di carità; inoltre, in qualità di partner principale della Settimana Laudato Si’ invita tutti a partecipare dal 16 maggio a questa iniziativa mondiale per riflettere e pregare insieme in questo periodo di crisi. La Settimana Laudato Si’ è patrocinata dal Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e guidata da un insieme di partner cattolici. Oltre 2.000 persone si sono impegnate a partecipare alla Settimana Laudato Si’ e altre iniziative locali sono in programma da Manila fino in Messico. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo LaudatoSiWeek.org/it.