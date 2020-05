Coronavirus Covid-19: Frascati, diocesi lancia il progetto “COndiVID-20” a sostegno di famiglie e persone in difficoltà

Undicimila euro sono stati raccolti finora all’interno del progetto “COndiVID-20”, una raccolta fondi per rispondere alle problematiche economiche conseguenti alla diffusione del Covid-19 lanciata dalla diocesi di Frascati. L’iniziativa è stata messa in campo da Caritas diocesana e Servizio di pastorale giovanile. “Sono 1200 le persone in difficoltà nella diocesi, divise in 300 famiglie – spiegano –. L’obiettivo della raccolta è garantire continuità nella distribuzione di alimenti, prodotti per l’igiene, medicinali anche l’Emporio della solidarietà della Caritas”. L’impegno della Caritas di Frascati, in questo periodo, ha ampliato i sevizi di sostegno alle famiglie con contributi in denaro per affitto e utenze e aiuti sia economici sia formativi per chi ha figli che frequentano la scuola. Si sta cercando inoltre di intervenire sul lavoro “a sostegno della ripresa delle piccole-medie attività artigianali, commerciali, servizi di assistenza e cura di anziani, malati, persone sole, disabili, badanti, colf”, aggiungono dalla diocesi, e sulla vicinanza agli anziani. Due sono le modalità scelte per aderire al progetto “COndiVID-20”: attraverso la piattaforma www.gofundme.com o tramite bonifico sul conto della Caritas diocesana di Frascati. “Ci rivolgiamo a tutti, giovani e adulti, a donare anche una goccia per poter raggiungere l’obiettivo. Non è il tanto di pochi che questa raccolta vuole far scaturire, ma il molto di tutti”, concludono dalla diocesi.