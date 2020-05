“Lunedì prossimo, 18 maggio, è il centenario della nascita di Giovanni Paolo II. Io celebrerò la messa alle 7 davanti alla sua tomba. Sarà trasmessa in mondovisione”. Ad annunciarlo, a braccio, ai fedeli collegati via streaming per l’udienza del mercoledì è stato il Papa, durante il saluto rivolto ai fedeli polacchi. “Ringrazio Dio per aver dato questo santo vescovo a Roma”, ha proseguito sempre fuori testo: “Che aiuti questa Chiesa di Roma a convertirsi e ad andare avanti”.