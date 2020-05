Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità, adesione di RnS. Martinez, “Dio non ha mai disdegnato il grido di chi soffre”

Il Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) aderisce alla Giornata di digiuno e preghiera per la pandemia, promossa domani, 14 maggio, dall’Alto Comitato per la Fratellanza umana, accogliendo così l’invito di Papa Francesco. “Crediamo nella potenza salvifica della preghiera e sappiamo che Dio, l’unico Dio, non ha mai disdegnato il grido di chi soffre e di chi si umilia dinanzi a Lui – commenta Salvatore Martinez, presidente del RnS -, le pratiche del digiuno e dell’offerta di sé nella carità sono tanto gradite a Dio, perché producono giustizia sulla terra. Accogliamo con convinzione e dedizione l’invito rivolto dal Santo Padre, impegnandoci a coinvolgere quante più persone possibili a vivere questo speciale tempo di intercessione perché il Signore salvi il mondo intero da questa pandemia”. Ad attuazione dell’appello, il Rinnovamento nello Spirito, giovedì 14 maggio alle ore 21, propone una adorazione eucaristica con animazione carismatica, per “un’accorata invocazione dello Spirito di Dio sul nostro mondo”. La preghiera sarà trasmessa in diretta social.