Cultura: “Nella vignetta del Signore 2”, nuovo libro di don Giovanni Berti (Gioba). “La Bibbia disegnata con il sorriso”

Dalla Genesi ai Salmi, passando per Esodo e Profeti: dopo essersi cimentato con i Vangeli, Gioba, don Giovanni Berti, torna con il secondo volume di “Nella vignetta del Signore”, ripercorrendo le tappe più significative dell’Antico Testamento. “Le lunga e complessa storia del popolo di Israele – e, più in generale, dell’umanità – è riletta con la chiave dell’ironia, nella quale leggerezza non fa rima con superficialità”, scrive in una nota l’Editrice Àncora, che pubblica il volume, disponibile dal prossimo 19 maggio. Il libro ripropone alcune vignette “che hanno già spopolato in rete generando migliaia di condivisioni, e circa 70 disegni inediti”.

Le vignette sono accompagnate dai corrispondenti versetti biblici e dai commenti di Lorenzo Galliani, già compagno di viaggio di Gioba nel primo libro, con rimandi e collegamenti a canzoni, film o momenti di vita quotidiana. “Perché l’Antico Testamento, molto più di quanto l’aggettivo faccia immaginare, ha tanto da raccontare anche agli uomini di oggi. Sempre con il sorriso”. Don Giovanni Berti (Bussolengo, 1967), in arte Gioba, è sacerdote dal 1993. Dal 2015 è parroco di Moniga del Garda, nella diocesi di Verona. Lorenzo Galliani (Bologna, 1985), è giornalista e insegnante di religione. Cultore di “teologia pop”, per Àncora ha scritto “Hai un momento, Dio? Ligabue tra rock e cielo”.