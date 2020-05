Coronavirus Covid-19: Madrid, l’arcidiocesi lancia la campagna “Mascherine per la fede”

Così come la Comunità di Madrid si avvia al piano per uscire dall’isolamento stabilito dalle autorità, è previsto che la diocesi riprenda il culto pubblico nelle chiese, adottando una serie di misure organizzative e igieniche come la misurazione della temperatura,il mantenimento delle distanze di sicurezza, la disponibilità di gel disinfettanti o l’obbligo di portare la mascherina.

Nella consapevolezza che garantire la salute pubblica è “un dovere morale di giustizia e di carità”, come evidenzia il card. Carlos Osoro, l’arcidiocesi di Madrid ha lanciato la campagna “Mascherine per la fede” per contribuire all’acquisto di materiali di protezione per i 1.700 sacerdoti con incarichi pastorali, i volontari e i fedeli che si recano in chiesa.

Da oggi, 13 maggio, chi desidera collaborare può accedere alla pagina web creata ad hoc e fare una donazione che sarà destinata totalmente all’acquisto di mascherine, tanto Ffp2 come quelle chirurgiche, o altro materiale sanitario per distribuirlo nelle 479 parrocchie dell’arcidiocesi, secondo necessità. Chi vuole donare direttamente materiale può scrivere a donamascarillas@archimadrid.es e quelli che vogliono collaborare nella distribuzione o nella sistemazione delle chiese possono scrivere a voluntariosmascarillas@archimadrid.es.