Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità, adesione della Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali

Anche la Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali, a nome del laicato italiano associato che rappresenta, aderisce alla Giornata mondiale di preghiera per l’umanità del 14 maggio. Accogliendo l’invito rivolto da Papa Francesco lo scorso 3 maggio – “Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera e digiuno e opere di carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la pandemia di coronavirus” –, il comitato direttivo della Cnal invita le aggregazioni “a vivere in comunione con tutti i credenti del mondo, tale iniziativa, come supplica al Dio della vita per tutta l’umanità, secondo le modalità che ogni realtà consideri opportune”.