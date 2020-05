Coronavirus Covid-19: Cremit, un ciclo di webinar per gli insegnanti

Un ciclo di webinar sul tema “La scuola a casa” del Cremit rivolto a tutti gli insegnanti del primo ciclo: un supporto per accompagnarli in questo momento di stop alle lezioni in classe per la pandemia e per attivare spunti di riflessione sulla scuola, sulla didattica e sulla professionalità docente. Sulla pagina online del Centro di ricerca dell’Università Cattolica saranno pubblicati 13 webinar gratuiti e sarà possibile consultare le sessioni, senza limiti di tempo e senza vincoli di iscrizione. La diretta, invece, sarà trasmessa ogni lunedì e giovedì, alle 17. Il 1° giugno si svolgerà l’ultima sessione. “Oggetto di questa serie di webinar sono le diverse problematiche metodologiche, didattiche ed educative di quello che significa introdurre una didattica a distanza – spiega il presidente del Cremit, Pier Cesare Rivoltella -. Tutti i webinar vengono registrati e resi disponibili a chiunque non abbia la possibilità di parteciparvi live sul nostro sito per una futura consultazione. Diverse le tematiche, dagli aspetti relativi alla scuola dell’infanzia, a quelli relativi alle singole discipline, agli aspetti di impatto sul metodo e sulla tecnologia. Un’iniziativa utile e interessante per fornire agli insegnanti italiani e ai genitori orientamenti in questa fase della vita individuale e sociale”.