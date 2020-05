Azione Cattolica: Milano, “Dall’io al noi”, proposta di formazione on line. Domani “Lavoro e occupazione: che cosa cambierà?”

Ha superato la boa di metà percorso la proposta formativa dell’Azione cattolica ambrosiana intitolata “Dall’io al noi: chiavi di lettura in tempo di coronavirus”. Un cammino in 5+5 appuntamenti “per leggere insieme questa inedita, e per tanti aspetti tragica, fase della storia, italiana e mondiale, segnata dalla pandemia”. L’Azione Cattolica di Milano, spiega una nota, ha proposto per aprile e maggio cinque video da 10 minuti con cinque relatori: nello specifico, Giorgio Vecchio (storico), Luigi Alici (filosofo), Chiara Giaccardi (con Mauro Magatti, sociologi), Marco Ferrando (giornalista economico), Stella Morra (teologa). Incontri di formazione a cadenza settimanale on line – questa la modalità assunta – il giovedì sera tramite contributi video e il relativo “caffè con il relatore” nel week-end. “La proposta della Presidenza diocesana dell’Ac ha preso le mosse da una triplice esigenza. La prima era quella della formazione: la ‘quarantena’ forzata ha infatti interrotto i cammini di ogni gruppo di Azione cattolica, così come ha obbligato le comunità parrocchiali a sospendere ogni iniziativa di catechesi, dai ragazzi fino agli adulti. La seconda esigenza era quella della relazione, ovvero del mantenere vivi i legami associativi, amicali, spirituali. La terza necessità era – e rimane – quella della preparazione al dopo-pandemia: ovvero capire quanto questo lunga fase di lockdown influirà sulla vita economica, sociale e politica del Paese e immaginare quali potrebbero essere gli scenari da affrontare”.

I prossimi appuntamenti in calendario sono: giovedì 14 maggio, alle 21, video di Marco Ferrando, esperto in materie economiche, giornalista de Il Sole 24 Ore. Sabato 16 maggio alle 11 “Caffè con il relatore”. Argomento: “Lavoro e occupazione: che cosa cambierà?”. Giovedì 21 maggio, alle 21, video di Stella Morra, teologa (docente alla Pontificia Università Gregoriana). Sabato 23 maggio alle 11 “Caffè con la relatrice”. Argomento: “La situazione è occasione: fede e vita”. L’Ac di Milano segnala che “i video sono stati mediamente visti da 3mila persone, tenendo in considerazione gli accessi Youtube, Facebook, Instagram e tramite sito azionecattolicamilano.it”. La copertura su Facebook è mediamente di 4mila persone per il video del giovedì sera e di 2.800 per le dirette del sabato mattina. Le interazioni sono circa un centinaio per ogni diretta.