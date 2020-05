Coronavirus Covid-19: Lourdes, il 16 maggio riaprirà il santuario. Il rettore, “aiutatelo ad alzarsi, deficit di 8 milioni”

Da sabato 16 maggio, alle 14, il santuario di Lourdes riaprirà le porte ai singoli pellegrini, provenienti da zone vicine della Francia. A dare la notizia è il rettore, mons. Olivier Ribadeau Dumas, che considera la riapertura “un grande segno di speranza”. E, per l’occasione, lancia un appello: “Aiuta il santuario ad alzarsi!”. A causa della chiusura, per l’emergenza coronavirus, sono stimate infatti perdite per 8 milioni di euro, un “deficit storico per il santuario”.

Per accedervi sono state disposte alcune misure di sicurezza: sarà obbligatorio indossare una mascherina all’interno. Ai due ingressi principali, il personale accoglierà e informerà i pellegrini sulle disposizioni per garantire la sicurezza. I membri delle comunità religiose di Lourdes, aiutati da una segnaletica per terra, accompagneranno dieci persone, per volta, che desiderano andare alla Grotta. I cappellani assicureranno la preghiera continua nella Grotta e amministreranno il sacramento della riconciliazione nella chiesa di Santa Bernadette, rispettando le distanze tra le persone. Di fronte alla Grotta e ai rubinetti d’acqua, nei pressi, i pellegrini sono invitati a rispettare le distanze. L’apertura avverrà, ogni giorno, tra le 14 e le 18. Non si svolgeranno celebrazioni alla presenza dei fedeli, mentre le piscine resteranno chiuse.

Dal santuario comunicano che, “dall’inizio della crisi, i pellegrinaggi organizzati sono stati annullati”. “Il santuario vede una stagione quasi bianca, priva della presenza di pellegrini malati. Le risorse sono legate alla loro partecipazione. Senza la loro presenza, senza la loro offerta, Lourdes non può vivere. Queste difficoltà economiche hanno colpito il santuario, mentre aveva appena raggiunto l’equilibrio finanziario”. Così viene presentato un appello alla generosità dei donatori per “garantire il suo futuro e preservare posti di lavoro”.

Le sanctuaire @lourdes_france rouvrira ses portes le samedi 16 mai après midi. Nous recommencerons à accueillir les pèlerins tous les jours de 14h à 18h dans le souci de la sécurité de tous. Cette réouverture est une grande joie et une source d’espérance. — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) May 13, 2020