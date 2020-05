Coronavirus Covid-19: Campania, i vescovi affidano la popolazione della Regione alla Madonna del Rosario

I vescovi della Campania oggi hanno affidato le popolazioni della Regione alla Madonna del Rosario. L’occasione è stata data dalla riunione in seduta straordinaria, sotto la presidenza del card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della Conferenza episcopale campana, presso il santuario di Pompei.

All’ordine del giorno l’esame approfondito e puntuale del protocollo sottoscritto il 7 maggio dalla Cei con il Governo italiano, per la ripresa delle celebrazioni e dell’amministrazione dei sacramenti nelle chiese, a partire dal 18 maggio.

In particolare, si è proceduto a un confronto di merito sui vari punti del protocollo, per individuare e definire le modalità di applicazione nel contesto ecclesiale e sociale della Campania. Al termine, sono state raggiunte le necessarie intese.

Dopo la conclusione dell’incontro, i vescovi con il presidente Sepe e l’arcivescovo prelato di Pompei mons. Caputo, si sono portati nel santuario per l’atto di affidamento delle popolazioni della Campania alla Madonna del Rosario.