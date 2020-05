Papa Francesco: udienza, “tutti uniti nella Madonna” a Fatima. “Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio”

(Foto Vatican Media/SIR)

“In questo tredici maggio, incoraggio tutti a conoscere e seguire l’esempio della Vergine Maria”. Con queste parole, salutando i fedeli di lingua portoghese collegati attraverso i media, il Papa ha ricordato l’anniversario della prima apparizione della Vergine a Fatima. “Vorrei avvicinarmi col cuore alla diocesi di Fatima, al Santuario della Madonna, oggi”, ha proseguito Francesco a braccio: “Saluto i pellegrini, il cardinale, il vescovo…Tutti uniti nella Madonna, che ci accompagna in questa via di conversione quotidiana verso Gesù”. “Cerchiamo di vivere questo mese con una preghiera quotidiana più intensa e fedele, in particolare recitando il rosario, come raccomanda la Chiesa obbedendo a un desiderio ripetutamente espresso a Fatima dalla Madonna. Sotto la sua protezione, i dolori e le afflizioni della vita saranno più sopportabili”. “Oggi celebriamo la memoria liturgica della Madonna di Fatima”, ha detto Francesco nel saluto ai pellegrini polacchi: “Torniamo col pensiero alle sue apparizioni e al suo messaggio trasmesso al mondo, come anche all’attentato a san Giovanni Paolo II, che nella salvezza della sua vita vedeva l’intervento materno di Vergine Santa. Nella nostra preghiera domandiamo a Dio, per intercessione del Cuore Immacolata di Maria, la pace per il mondo, la fine della pandemia, lo spirito di penitenza e la nostra conversione”. “Nell’anniversario della prima Apparizione ai piccoli veggenti di Fatima – le parole rivolte ai fedeli di lingua italiana – vi invito ad invocare la Vergine Maria affinché renda ciascuno perseverante nell’amore a Dio e al prossimo”.