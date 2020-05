Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità, il Celam chiede ai vescovi latinoamericani di aderire

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ha invitato i vescovi dell’America Latina e dei Caraibi a unirsi alla Giornata di preghiera globale per l’umanità, proposta per il 14 maggio dall’Alto Comitato per la Fratellanza umana e fatta propria dal Papa.

Nella lettera inviata ai vescovi, il Celam esorta a “invocare Dio perché gli scienziati trovino presto la cura per il Covid-19, per poter ripristinare la salute e lo sviluppo, in modo tale da poter costruire insieme una civiltà più umana e fraterna”.

La presidenza del Celam esprime la propria vicinanza e preghiera per coloro che sono stati colpiti dal virus, affidandoli all’intercessione di Nostra Signora di Guadalupe.

Tra le adesioni si registrano quelle della Conferenza episcopale argentina, attraverso una nota, e dell’arcidiocesi di Città del Messico.