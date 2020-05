Coronavirus Covid-19: Cri, Governo Estonia dona 100mila euro per sostenere il lavoro di volontari e operatori

Il Governo dell’Estonia, con l’intermediazione dell’ambasciata dell’Estonia e della Croce Rossa estone, ha donato alla Croce Rossa italiana 100.000 euro per sostenere il lavoro dei volontari e degli operatori Cri impegnati nella gestione dell’emergenza Covid-19. Il governo estone, si legge in una nota della Cri, è stato colpito dai tanti servizi che l’associazione italiana sta fornendo in sostegno delle persone con maggiori fragilità sociali e sanitarie: dai trasporti sanitari in alto-biocontenimento ai servizi presso gli ospedali, dalla consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e di altri beni di prima necessità, fino al sostegno psicologico, ovunque e per chiunque. “Desidero esprimere, a nome di tutta l’associazione – dichiara Francesco Rocca, presidente della Cri e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – il ringraziamento per la generosa cifra offerta dal governo estone ai nostri volontari impegnati in prima linea per far fronte a questa emergenza globale. Grazie anche al sostanziale supporto dell’ambasciatrice dell’Estonia, Celia Kuningas-Saagpakk, e del presidente della Croce Rossa estone, Harri Viik, potremo continuare i nostri servizi a favore dei più vulnerabili. Ancora una volta, si conferma la forza del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: insieme saremo certamente in grado di sconfiggere questo nemico invisibile”. “Ammiro molto il lavoro che sta svolgendo la Cri – ha sottolineato l’ambasciatrice Kuningas-Saagpakk – il vostro impegno è inestimabile. Siamo felici di aver avuto l’opportunità di contribuire alla buona causa. Siamo vicini alle persone colpite da questa crisi con tutto il nostro affetto”.