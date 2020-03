Papa Francesco: Settimana Laudato si’, “rispondere alla crisi ecologica. Il grido della terra e dei poveri non può più aspettare”

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?”. Inizia con questa domanda, tratta dalla Laudato si’, il video messaggio che Papa Francesco invia alle comunità cattoliche di tutto il mondo per invitarle a partecipare alla Settimana Laudato si’, “campagna globale”, come spiega lo stesso Pontefice, che si svolge dal 16 al 24 maggio, nel quinto anniversario della pubblicazione della lettera enciclica.

Papa Francesco rinnova il suo appello a “rispondere alla crisi ecologica” perché “‘il grido della terra e il grido dei poveri’ non possono più aspettare”.

“Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore. Celebriamo insieme la Settimana Laudato si’. Che Dio vi benedica. E non vi dimenticate di pregare per me”, conclude il Santo Padre.