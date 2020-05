Coronavirus Covid-19: Lev, esce “La vita dopo la pandemia” con otto testi di Papa Francesco

“La vita dopo la pandemia”. È il titolo del nuovo volume edito dalla Libreria Editrice Vaticana disponibile gratuitamente in formato digitale sul sito della Lev e su Vatican News. Raccoglie le riflessioni di Papa Francesco – otto testi, scritti e parlati, datati dal 27 marzo al 22 aprile – sulla pandemia di coronavirus. “Suggerire una direzione, delle chiavi di lettura e delle linee-guida per ricostruire un mondo migliore che potrebbe nascere da questa crisi dell’umanità” e seminare speranza in mezzo a tanta sofferenza e smarrimento: questi gli obiettivi del volume, scrive nella prefazione il card. Michael Czerny, sottosegretario della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Questi otto testi, aggiunge il cardinale, “mostrano l’approccio caldo e inclusivo di Papa Francesco, che non riduce le persone a unità da contare, misurare e gestire, ma lega tutti insieme nella comune umanità e nello spirito”. Oggi, per il Papa, è arrivato il momento di guardare a un mondo post-Covid e di prepararsi al cambiamento. “Insieme alla visione, all’impegno e all’azione – conclude Czerny – Papa Francesco ha dimostrato quanto sia fondamentale la preghiera per riorientare il nostro sguardo alla speranza, soprattutto quanto essa diventa tenue e rischia di soccombere”. “La vita dopo la pandemia” è già disponibile gratuitamente sul sito della Lev e attraverso Vatican News nelle lingue italiano e inglese e, nei prossimi giorni, sarà possibile scaricare il testo anche in francese, spagnolo e portoghese.