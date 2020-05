Coronavirus Covid-19: Famiglia Vincenziana, nuovo sito web per “aiutare chi è in difficoltà a causa della pandemia”

Un nuovo sito web per la Famiglia Vincenziana, nato per mettere in collegamento i progetti delle varie associazioni nel mondo che necessitano di finanziamenti e le persone di buona volontà disposte a donare somme per la loro realizzazione. “L’attuale pandemia – si legge in un comunicato della Famiglia Vincenziana – ha purtroppo incrementato la povertà nel mondo e moltiplicato il numero di persone in stato di indigenza”. Da qui l’iniziativa per alleviare le condizioni delle persone che hanno visto peggiorare la propria vita a causa della diffusione del Covid-19. Al momento i contenuti del sito sono in spagnolo e inglese, ma presto saranno disponibili anche in italiano, portoghese, tedesco, francese e fiammingo. “La Famiglia Vincenziana, ricordando che nessuno deve essere lasciato indietro, come ci ammonisce Papa Francesco, invita a visitare il sito e, se possibile, a donare: con l’aiuto di tutti, riusciremo a sconfiggere questa pandemia e ad aiutare chi è nel bisogno”.