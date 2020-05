Diocesi: Carpi, il 16 maggio incontro ecumenico a Mirandola per la festa di san Possidonio

Unità e impegno per il bene comune: si svolgerà all’insegna di quest’orientamento alla condivisione, sabato 16 maggio, alle 10, nel cortile dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, l’incontro interreligioso e multiculturale nella festa di san Possidonio, patrono della città e del territorio. Un appuntamento “a porte chiuse” per rispettare le norme anticontagio, ma che sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook “Mirandola città dal 1597” e rilanciato sui canali della diocesi di Carpi, sulla relativa pagina Facebook “Diocesi di Carpi” e sul sito web diocesano.

Prevista la partecipazione dell’amministratore apostolico, mons. Erio Castellucci, del sindaco di Mirandola, Alberto Greco, di padre Ioan Feier (Comunità greco-cattolica rumena), di padre Simion Moraru (Comunità ortodossa moldava del Patriarcato Ecumenico), del pastore Radu Hlibocianu (Comunità evangelica pentecostale rumena), del pastore Matteo Brozzi (Comunità cristiana pentecostale Th e River), di Abdelhak Rziqi (Centro culturale islamico) e di Manmohansingh Ahdi (Comunità sikh). Non potendo essere presente per la concomitanza dello Shabbat, il rabbino di Modena e Reggio Emilia, Beniamino Goldstein, invierà un messaggio. Interverrà anche una cittadina, Angela Masilu, in rappresentanza del mondo laico.

Alle 17, nel duomo di Santa Maria Maggiore, la messa presieduta dal vicario generale, mons. Ermenegildo Manicardi. La diretta sul sito di Tv Qui.