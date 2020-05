Coronavirus Covid-19: #PreghiamoInsieme, le intenzioni dei lettori per il rosario da San Vittorino Romano sulla pagina Facebook del Sir

La conversione dei cuori è l’intenzione di preghiera più presente tra quelle dei lettori del Sir, affidate alla pagina Facebook dell’agenzia, in occasione del Rosario per l’Italia, organizzato dai media Cei: sarà recitato stasera, alle 21, dal santuario Nostra Signora di Fatima, a San Vittorino Romano. A guidarlo sarà il vescovo di Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani. La preghiera di Rita Fantozzi, ma anche di Patrizia Damiani e Marisa Ferrara e di altri ancora è proprio per la conversione, al termine della pandemia di coronavirus. E, poi, nel cuore le famiglie proprie e quelle più colpite dal virus. Così come “tutta l’umanità sofferente”.

Vincenza Villani chiede l’intercessione della Vergine per la pace in famiglia, mentre Enia Giansante tiene presente, oltre alle persone care, anche i problemi lavorativi. “Voglio solo dirti grazie, santa Vergine – scrive Giovanna Pistidda –. Perché in questo periodo così difficile abbiamo imparato da te la pazienza, rafforzato la speranza, sicuri che non ci avresti abbandonato”. La preghiera di Beatrice Manfredini è “per tutti coloro che, oltre alla situazione di pandemia, vivono problemi di salute e problemi economici”. Infine, Daniele Carmine rivolge il suo pensiero alle “anime sante del Purgatorio” e prega “per la pace nella mia famiglia e nei cori in cui canto, per la fine del coronavirus e affinché torniamo presto alla normalità senza più distanze e mascherine”.

#ItaliaInPreghiera. Inviaci la tua preghiera per il Rosario del 13 maggio Pubblicato da SIR su Lunedì 11 maggio 2020