Solidarietà: Caritas Reggio Emilia, pranzo “stellato” take away alla mensa dei poveri

Oggi alla mensa della Caritas di Reggio Emilia lo chef Andrea Incerti Vezzani e altri cuochi dello staff hanno cucinato un pranzo “stellato” per oltre 400 persone. Il cibo è stato consegnato ad asporto o presso dormitori e centri di accoglienza, come al solito in questi due mesi di emergenza Covid. I beneficiari dei pasti gratuiti della mensa hanno avuto così la possibilità di mangiare molto bene: bomba di riso con ragù di manzo e croste di parmigiano reggiano, frittata arrotolata con pesto di erbazzone e ciambella reggiana. E fragole per tutti grazie alle tante donazioni di materia prima che la Caritas riceve ogni giorno dalla grande distribuzione o da privati e aziende agricole. L’evento è stato occasione anche per ricordare (nel giorno in cui si tenne la cerimonia di commiato, il 13 maggio) don Luigi Guglielmi, direttore della Caritas diocesana di Reggio Emilia dal 1992 al 1996, quando morì improvvisamente il 10 maggio.