Coronavirus Covid-19: WeCa, nono tutorial dedicato all’impegno online della Chiesa di Bergamo nel tempo della pandemia

Nono appuntamento dedicato all’emergenza Coronavirus per i tutorial WeCa, ogni mercoledì in onda su Facebook, Youtube, sul proprio sito e in televisione sui canali del circuito Corallo Sat. Il tutorial di oggi, mercoledì 13 maggio, intitolato: “Dio non lascia da solo il suo popolo. La Chiesa di Bergamo on line nei mesi del Coronavirus”, vede la presenza di don Mattia Magoni, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Bergamo, tra le comunità più colpite in assoluto dalla pandemia.

In compagnia di Fabio Bolzetta, presidente WeCa, una carrellata sull’impegno della Chiesa di Bergamo nella rispondere alla crisi sanitaria anche grazie agli strumenti digitali, dal sito internet alle testate giornalistiche per arrivare ai social network. Un’azione pastorale costruita anche grazie “all’improvvisazione frutto dei ‘colpi di genio dello Spirito’ che non lascia da solo il suo popolo anche nei momenti più difficili”.

I tutorial WeCa continueranno a essere dedicati all’emergenza Coronavirus per raccontare le esperienze positive su pastorale e nuove tecnologie di parrocchie, associazioni e ordini religiosi.

Sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito WeCa, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito Corallo Sat, sono in podcast su Spotify e sui dispositivi Alexa.