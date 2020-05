Coronavirus Covid-19: Città del Messico, l’arcidiocesi avvia il servizio “Video call” con medici e sacerdoti

Mentre in Messico si registrano numeri record rispetto al contagio da Covid-19 (ieri in tutto il Paese si sono verificati circa duemila nuovi contagi e 453 decessi), l’arcidiocesi di Città del Messico, attraverso il vicariato di Pastorale e il vicariato dei Laici nel mondo, in collaborazione con Prometeo Health Group e Red Médica, ha lanciato il programma “Video Call Covid-19”, attraverso il quale verranno dati consulenza medica e consigli spirituali ai malati o ai loro familiari.

Come informa una nota dell’arcidiocesi pervenuta al Sir, attraverso questa piattaforma, un gruppo di circa 70 medici altamente qualificati e 50 sacerdoti daranno consigli e informazioni dal lunedì alla domenica alle persone che li chiamano, ciascuno nel proprio campo, dalle 8 alle 20. L’orario e il numero di medici e sacerdoti disponibili potranno essere ampliati, a seconda delle richieste.

Uno degli obiettivi di questo progetto, dal punto di vista medico, è quello di evitare il più possibile la saturazione delle infrastrutture ospedaliere e dare certezza alla popolazione.