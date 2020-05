Coronavirus Covid-19: Giornata di preghiera per l’umanità, aderiscono anche le Chiese cristiane di Perugia

Anche il Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia, composto da cattolici, ortodossi (di rito greco, romeno e russo), valdesi e avventisti ha aderito alla Giornata di preghiera, digiuno e carità in programma domani, giovedì 14 maggio. Aderendo alla proposta dell’Alto Comitato per la fratellanza umana rilanciata dall’appello di Papa Francesco, i membri del Consiglio delle Chiese cristiane del capoluogo umbro invitano i credenti e gli uomini di buona volontà “a pregare e a fare opere di carità ciascuno secondo la propria tradizione – sottolinea nella lettera di invito la presidente Annarita Caponera, docente di Ecumenismo e dialogo interreligioso presso l’Istituto teologico di Assisi –, la propria sensibilità, la propria coscienza nella consapevolezza che il digiuno e l’astinenza – insieme alla preghiera e alle opere di carità – appartengono, da sempre, alla vita e alla prassi penitenziale della Chiesa: rispondono, infatti, al bisogno permanente del cristiano di conversione al regio di Dio, di richiesta di perdono per i peccati, di implorazione dell’aiuto divino, di rendimento di grazie e di lode al Padre”.