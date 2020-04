Cronaca: operazione “Drop the Revenge” della Polizia postale, chiusi tre canali Telegram. Offese alla religione

foto da video Polizia di Stato

Si chiama “Drop the Revenge”, l’operazione messa in campo dalla Polizia postale che ha identificato e denunciato 3 amministratori di altrettanti canali Telegram con migliaia di utenti, dove venivano postati video e immagini denigratorie a sfondo sessuale e commenti offensivi, anche nei confronti di personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi dei canali incriminati dall’operazione, che ha impegnato gli investigatori in molte città italiane con perquisizioni e sequestri, anche pesanti riferimenti alla Bibbia e alla religione. L’organo della Polizia di stato ha riscontrato come uno degli amministratore fosse un 17enne che aveva raccolto circa 5mila euro dalla vendita di immagini pornografiche.