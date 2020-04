Basilica del Santo: Padova, da domani ogni pomeriggio recita del Rosario trasmessa in diretta streaming e tv

I frati francescani conventuali della basilica di Sant’Antonio, a Padova, animeranno per tutto il mese di maggio la preghiera quotidiana del Rosario trasmessa in diretta streaming e tv dall’altare del Santo. A partire da domani, 1° maggio, ogni giorno alle 17.20 “il Rosario – spiegano i frati – avrà delle particolari intenzioni di preghiera suggerite dalla situazione che viviamo e dalla preghiera speciale che Papa Francesco ha composto per l’occasione”. La preghiera del Rosario sarà seguita dalla celebrazione della messa delle 18, trasmessa anch’essa in streaming e in diretta televisiva su ReteVeneta (per Veneto e Friuli Venezia Giulia).

Inoltre, i frati ricordano che prosegue il percorso dei “Tredici martedì”, che condurrà alla Festa del Santo, in programma il 13 giugno. Quest’anno grazie ai “Tredici martedì” sarà possibile conoscere le tappe della vocazione francescana di Antonio, da quando indossò nel 1220 l’abito francescano, fino a quando incontrò san Francesco ad Assisi.

In questo periodo, la Basilica del Santo rimane aperta per la preghiera personale dalle 8:30 alle 17, tutti i giorni.